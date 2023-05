Castelnovese e Vezzano confermano gli allenatori

La cena di fine stagione è stata un allegro arrivederci. I campionati sono tutti terminati ma per le varie società le vacanze non saranno poi così lunghe, perchè si dovrà già iniziare a programmare il prossimo campionato. La Castelnovese che ha chiuso in maniera positiva il torneo di Prima categoria sembra avere già le idee chiare. Nella serata dei saluti infatti il presidente Gherardo Ambrosini oltre a ringraziare i giocatori per il rendimento offerto e i dirigenti, ha confermato alla guida della squadra l’allenatore Luca Ravecca che si appresta dunque a iniziare il secondo anno sulla panchina del club giallonero. Anche un altro tecnico sarzanese, Damiano Currenti, subentrato a poche giornate dalla conclusione a Marco Tarasconi sulla panchina del Vezzano ripartirà ’titolare’ nel prossimo torneo sempre in Prima categoria. Il campionato dovrebbe presentare non poche novità. Intanto decade l’obbligo di schierare i giocatori fuoriquota quindi le squadre saranno sicuramente composte da elementi di maggior eserienza. a discapito quindi del sempre auspicato lancio dei giovani. Poi si disputeranno playout salvezza che coinvolgeranno le ultime quattro, due delle quali retrocederanno. Sul tema manca ancora il comunicato ufficiale della Federazione ma la strada sarebbe già ben avviata.