Castellani e Templari trascinano la Cestistica

CUS CAGLIARI

54

CESTISTICA SPEZZINA

65

(parziali 16-17, 31-31, 41-51)

CUS CAGLIARI: Puggioni 3, Paoletti 8, Caldaro 6, Venanzi, Brun, Saias 9, Scanu, Giangrasso 2, Gagliano 12, Usai, Stawinska 10, Striulli 4. ALL: Xaxa.

LA SPEZIA: Nerini 2, Colognesi 8, Templari 18, Zolfanelli 8, Castellani 12, Pini 4, Delboni 8, N’Guessan 5, Guzzoni, Amadei ne. ALL: Corsolini.

CAGLIARI – La Cestistica si aggiudica il recupero sul campo del Cus Cagliari e si mantiene al secondo posto in classifica a quota 36 punti in coabitazione con Battipaglia, ma con lo scontro diretto favorevole, mentre il vantaggio su Patti è di sole due lunghezze. Rimane così la trasferta a Vigarano in programma domenica alle 18 (con tutte le gare dell’ultimo turno da giocare in contemporanea) per capire con quale testa di serie la compagine spezzina approderà nei play off. Nella partita del PalaCus di Cagliari doppia-doppia da 12 punti e 10 rimbalzi per Angelica Castellani, mentre la top-scorer è il capitano Elisa Templari con 18 punti. La prima metà del match è all’insegna dell’equilibrio, come dimostrato dal risultato di perfetto equilibrio all’intervallo lungo (31-31), e il copione dei due quarti iniziali è molto simile, con le ospiti che spingono per prime sull’acceleratore, creando un break in ciascuna frazione che vale poi il +9 nel secondo periodo (22-31), mentre la squadra sarda è abile nel non perdere la bussola e rispondere con altrettanti controparziali sfruttando disattenzioni e cali di ritmo della Cestistica.

Lo strappo decisivo sulle sorti del match arriva ad inizio ripresa: 13-2 per le bianconere e Cus Cagliari che torna a segnare dal campo soltanto dopo oltre cinque minuti dall’intervallo lungo. La chiave è stata l’intensità difensiva delle spezzine, che hanno saputo togliere fluidità al gioco delle atlete cagliaritane, capitalizzando invece al meglio le azioni offensive. Dopo tre quarti la Cestistica è avanti 41-51 e amministra sapientemente la gara nel periodo finale, dando un’ultima accelerata per il +15 (41-56) che sigilla in maniera definitiva la partita. Il CUS si avvicina fino al -8 in un paio di occasioni ma non riesce ad alzare ulteriormente il ritmo per completare la rimonta, con le ragazze spezzine brave a ritrovare il vantaggio in doppia cifra. Il match finisce 54-65 per le spezzine, ora l’ultima partita a Vigarano della regular season per conoscere l’avversario da affrontare nei play off.

Classifica: Empoli 42, Cestistica Spezzina, Battipaglia 36,Patti 34, Palagiaccio Firenze 32, Matelica 28, Selargius 26, Umbertide, Savona 24, Ancona 20, Stella Azzurra Roma 16, Vigarano 14, Cusa Cagliari 10, Roseto 8.