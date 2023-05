Carica dei 10mila al Picco Con tanto di scooterata

di Fabio Bernardini

Tutto il popolo spezzino al fianco delle Aquile: "Non un passo indietro, uniti verso la meta, riempiamo il ‘Picco’ e trasciniamo i bianchi alla vittoria nel match contro il Torino". Il tam-tam tra è costante: "Niente è facile, nulla è impossibile, trasformiamo il ‘Picco’ in una bolgia di calore e passione, vinciamo insieme". In ogni angolo della città e della provincia si respira il clima che precede i grandi eventi, con la classica ansia che si mescola a forza e fiducia: "Abbiamo il destino nelle nostre mani, fino all’ultima stilla di sudore al fianco dello Spezia". La finalissima contro i granata di Juric, in programma sabato prossimo nello stadio di viale Fieschi (ore 15), richiamerà il grande pubblico, un ‘Picco’ colorato di bianco, dodicesimo uomo in campo. Già sold out le curve Ferrovia e Piscina. In fase di completamento la gradinata e la tribuna. La società, nella consapevolezza dell’importanza della gara, ha varato prezzi popolari che favoriranno il tutto esaurito su sponda locale con oltre 10mila fan sugli spalti. I tifosi riproporranno la scooterata pre gara, accompagnando il pullman della squadra fino allo stadio, un modo per caricare Gyasi & C.. Tra l’altro, scomodando Giambattista Vico con i suoi ‘Corsi e ricorsi storici’, il 15 maggio 2021, in occasione del match-salvezza contro il Torino al ‘Picco’, in migliaia scortarono gli Aquilotti di Italiano dall’Nh Hotel allo stadio, spingendoli all’incredibile successo per 4 a 1 con conseguente salvezza anticipata. È chiaro che, in partite di questa portata, oltre all’aspetto tecnico è importante quello psicologico e il sostegno della gente, al netto delle pressioni che inevitabilmente la posta in palio determinerà, sarà un modo per infondere ai bianchi forza e coraggio.

Mister Semplici, al termine del match contro il Lecce, ha cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno, pur nel rammarico di non aver vinto la gara: "È un punto importante che ci trasmette fiducia, chi è davanti ha più possibilità di salvezza, siamo artefici del nostro destino". Certo è che le difficoltà non mancheranno, a partire dalla mancanza di contemporaneità a due giornate dalla fine. Verona e Lecce giocheranno domenica e avranno il vantaggio di conoscere il risultato dello Spezia, una situazione che sta facendo arrabbiare gli sportivi, a meno che gli Aquilotti non riescano nell’ennesima impresa di vincere contro il Torino. A quel punto la pressione sarebbe tutta sugli scaligeri e sui salentini, di scena a Monza. Lo stesso Semplici ha rimarcato: "Mi dispiace che le ultime partite non si giochino in contemporanea, non lo trovo giusto". Sul fronte tecnico, sarà a disposizione Amian dopo la squalifica, si spera di recuperare Bastoni e Maldini, oggi si saprà se i due torneranno in gruppo. Di sicuro il Torino scenderà al ‘Picco’ con intenti bellicosi, come dichiarato dal suo tecnico Juric: "Il nostro obiettivo è centrare l’ottavo posto, incontreremo lo Spezia che lotta per la salvezza esattamente come era con il Verona, cercheremo di fare una grande gara per vincere".