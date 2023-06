Canottieri Velocior vola Il ’Trofeo Marrucci’ è suo

Il settore speciale della Canottieri Velocior si aggiudica il terzo ’Trofeo Franca Marrucci’ a San Miniato. Nel Bacino di Roffia bravi tutti gli atleti del sodalizio presieduto da Domenico Rollo: nelle prove di uno e due minuti con Luca Sommovigo, Michele Fedi, Alessia Bono, Azzurra Zedda, Federica Granato, Elisa Mastrini, Andrea Ciancio, Marco Cardinali, Leonardo Lancia, Francesco Nieri, Lorenzo Bonati, Pietro De Rosa, Andrea Lazzerini e Luca Tesconi. Nelle finali di canottaggio oro nel Gig 4 di coppia, Francesco Nieri, Marco Cardinali, Francesco Vedovi, Pino Cocco con al timone Aldo Bertella, argento per gli armi Velocior 2 di Elisa Mastrini, Federica Granato, Cinzia Riccobaldi, Lucia Sortino con al timone Giulia Magnatta. Velocior 3 con Andrea Ciancio, Michele Fedi, Francesco Vedovi, Pino Cocco timonati da Aldo Bertella, e l’equipaggio femminile di Velocior 4 con Alessia Bono, Azzurra Zedda, Cinzia Riccobaldi e Lucia Sortino (al timone Pino Cocco). Per la somma dei risultati nel canottaggio a secco e le prove in acqua la Velocior ha alzato il trofeo. Oltre al presidente Rollo, i ringraziamenti del referente del Settore Canottaggio Speciale Pino sono per il consigliere Massimo Patrone, il direttore di sede Riccardo Valori, il direttore tecnico Riccardo Mazzoni, i volontari Luigi Zucchello, Giovanna Lattanzio che ha accompagnato la delegazione a San Miniato, Paola Bertoli e tutta la Velocior.

Marco Magi