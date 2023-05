Canaletto travolto

CANALETTO SEPOR: Ferraiuolo, Ferri (85’ Villa), Vanni (15’ Ugolini), Gambino, Casassa, Rossi, Cantoni, Bonni (60’ Favazza), Frolla (75’ Lonardo), Poli, Marte (60’ Biloni). A disp. Tonelli, De Cillis, Saloni. All. Plicanti (squalificato) in panchina Ribolini.

Arbitro: Ucci (assistenti Conio e Santina Delfino) di Genova.

Marcatori: 3’ Nelli, 18’ e 38’ Spano, 75’ Cilia.

BUSALLA – Brutta sconfitta del Canaletto che perde con un netto 4-0 a Busalla nella 33ª giornata di Eccellenza. I canarini, già retrocessi, restano così all’ultimo posto in classifica con i busallesi che si consolidano al nono posto. Partita dominata dai padroni di casa che già al 3’ passano in vantaggio per merito di Nelli che segna di testa su punizione di Cotellessa. Al 18’ il raddoppio di Spano con un preciso rasoterra azione viziata da un errore in disimpegno di Bonni che perde palla a centrocampo. Al 22’ proteste dei canarini per una trattenuta subita in area da Marte ma l’arbitro non interviene.

Al 38’ il tris sempre di Spano che fa così doppietta con un gran tiro anche in questo caso azione nata da un errore di Ugolini che perde palla a metà campo. Al 43’ Poli su punizione sfiora il palo. Imitato un minuto dopo da un tiro dal limite di Nelli. Al 45’ doppia parata di Ferraiuolo su tiri ravvicinati di Cotellessa. Al 46’ il neoentrato Raiola su punizione coglie il palo. Al 58’ Cantoni manca la deviazione vincente, da due passi, su cross di Ugolini che sfiora comunque il palo. Al 75’ il poker di Cilia su punizione. Al 78’ è bravo Ferraiuolo su tiro di Spano. All’82’ Cantoni di testa impegna Biggi. All’85’ il neoentrato Biloni calcia di poco a lato. All’89’ ancora Spano sfiora il gol con una conclusione dal limite che esce di poco.

P.G.