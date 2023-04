Canaletto-Forza e Coraggio, gol e spettacolo

Canaletto Sepor

Forza e Coraggio

CANALETTO SEPOR: Ferraiuolo, Ferri, Saloni, Gambino, Valentini, Rossi (85’ Passeri), Bonni (71’ Cantoni), Del Padrone (88’ De Cillis), Frolla, Poli, Favazza (58’ Ugolini). A disp. Paganini, Casassa, Lonardo, Villa, Campagni. All. Plicanti.

FORZA E CORAGGIO: Mazzini, Guelfi, D’Imporzano (46’ Cerchi), Benassi, Zambarda, Natale (85’ Tornari), Cuccolo, Maglione, Ratti, Erpen, Shqypi. A disp. Biagioni, Milone, Dandu, Arena, Piazza, Cenderello, Tonelli N. All. Gatti (squalificato) in panchina Angeli.

Arbitro: Sanguinetti (assistenti Nista e Vecchiarelli) della Spezia.

Marcatori: 19’ Cuccolo, 50’ Ratti, 67’ e 69’ Frolla.

LA SPEZIA – Finisce in parità (2-2) il derby provinciale in notturna del Tanca tra Canaletto Sepor e Forza e Coraggio della trentesima giornata del campionato d’Eccellenza. Gara dai due volti infatti ad un primo tempo di marca graziotta fa seguito una ripresa nella quale giocano meglio i canarini riuscendo a rimontare due gol di svantaggio e sfiorando addirittura nel finale un clamoroso successo. Partita divertente e ricca di gol malgrado mancassero entrambe le compagini di due bomber nell’ordine Marte tra i locali e Verona tra gli ospiti.

In avvio già al 2’ Del Padrone su punizione calcia di poco alto. Al 9’ da una rimessa laterale di Maglione la palla giunge a Cuccolo che calcia prontamente ma centralmente e Ferraiuolo para. Al 19’ l’equipe di Andrea Gatti passa in vantaggio proprio con un gran tiro dalla distanza di Cuccolo. Al 21’ Bonni smarca Frolla che però calcia fuori. Al 29’ bella penetrazione di Zambarda con palla filtrante non sfruttata dai compagni. Si va al riposo con il minimo vantaggio della Forza e Coraggio, ma chi pensava che le emozioni fossero finite si sbagliava di grosso. Anche perché nella ripresa si assisterà ad altri tre gol e ad un finale emozionante

Al 47’ Erpen dal limite calcia fuori di poco. Al 50’ raddoppia Ratti in tap-in riprendendo una respinta di Ferraiuolo su precedente tiro di Natale. Al 62’ Ferraiuolo è attento su tiro di Shqypi inseritosi in velocità. Al 64’ il solitario Frolla, abilmente smarcato da Ferri, calcia incredibilmente fuori. Il centravanti gialloblù si fa rifà poco dopo al 67’ e al 69’ pareggiando 2-2 siglando una pregevole doppietta nello spazio di due minuti prima realizzando su iniziativa personale e poi sfruttando un bel lancio di Ferri. Al 73’ il neoentrato Cantoni spreca una ghiotta occasione calciando fuori da ottima posizione su cross di Ferri. All’86’ Frolla, abilmente lanciato da Poli, ha la palla della vittoria ma calcia fuori da buona posizione.

Il punto serve poco al Canaletto Sepor che ha scarse speranze di raggiungere i play out, la Forza e Coraggio rimane comunque nei quartieri alti della classifica.

P.G.