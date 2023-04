Canaletto-Forza e C. Questa sera c’è il derby

Si giocherà in notturna l’atteso derby provinciale tra Canaletto Sepor e Forza e Coraggio. Infatti stasera alle ore 20.30 le nostre compagini si affronteranno al Tanca nella 30ª giornata dell’eccellenza che si svolgerà tutta in anticipo quest’oggi in vista della Santa Pasqua di domenica prossima. Arbitrerà Sanguinetti coadiuvato dagli assistenti Nista e Vecchiarelli tutti e tre della Spezia. Ovviamente i canarini dovranno vincere per poter ancora sperare nella salvezza che appare comunque remota in quanto a sole cinque giornate dalla fine della regular season sono penultimi con un divario di ben undici punti dalla Sestrese attualmente sedicesima. Situazione pertanto disperata per i gialloblù dato che le ultime due classificate retrocedono direttamente in promozione, mentre la sedicesima, la quindicesima, la quattordicesima e la tredicesima giocheranno i play-out. Team di Massimo Plicanti che è reduce dalla pesante sconfitta per 4-1 subita in rimonta, dopo essere passato in vantaggio con un gol di Bonni, sul campo della Cairese, terza forza del campionato. Cercheranno di vincere anche i graziotti che nella gara d’andata al ‘Colombo’ di Beverino si imposero per 1-0. Furie rosse che saranno prive del bomber Verona squalificato. Proprio quest’ultimo ha subito una discutibile espulsione domenica scorsa nella gara pareggiata per 1-1 al ‘Colombo’ con l’Angelo Baiardo. Match che ha lasciato aperte molte recriminazioni per l’equipe di Andrea Gatti a causa di alcune avverse decisioni arbitrali tra cui spicca la mancata concessione di un calcio di rigore. Squadra delle Grazie che era passata in vantaggio con un gol di Verona subendo il pareggio su una disattenzione difensiva. Forza e Coraggio che resta al quinto posto con ancora una partita da recuperare con il Rapallo a cinque punti dall’Imperia, quarta, posizione lusinghiera essendo una neopromossa alla prima esperienza in questa difficile categoria.

