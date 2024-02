Campionato Spezzino a 7: il Piccolo Faro tallona il Bacetto, le battute finali

La Spezia, 23 febbraio 2024 - Con ogni probabilità sarà la penultima giornata del Campionato Spezzino a decretare la campionessa provinciale Aics e a decidere chi staccherà il pass per gli Interregionali Liguri-Toscani in programma a maggio e i Nazionali a Cervia dal 13 al 16 giugno.

Soffrono, spesso si trovano in svantaggio fino a pochi minuti dal termine della gara ma la Pizzeria Bacetto-Pasticceria la Rosa e il Piccolo Faro, rispettivamente miglior difesa e miglior attacco, riescono comunque a portare a casa il massimo bottino e si trovano prima e seconda nella massima serie della kermesse calcistica a 7.

Con il vantaggio nel recupero del primo tempo da parte dell'ex Tarros Forrieri, l'Avanti Tutta sperava di fare uno sgambetto ai pizzaioli sarzanesi (leader del campionato), ma la squadra di Zampolini non ha fatto i conti con Galassi: tripletta per il ragazzo di scuola Sampdoria, che ribalta la gara e si avvicina in classifica cannonieri a Domenichelli, suo compagno di squadra. Al Bacetto risponde il Faro in una gara tutt'altro che semplice: migliore in campo Roffo, autore di una doppietta, gran gol di Lesi da fuori area e chiude la pratica con un rigore parato. Per la Dinamo a segno Riccardo e Stefanelli con una doppietta.

Prima vittoria per Paolino's Pub ai danni dell'Oto Melara, mentre Carpe Diem supera la Taverna del Metallo.

In Serie B l'atteso big match tra Grandi Macchine e la Lokomotiv Loska finisce in parità: a Lonardo e Rollo rispondono Giannini e Giubasso. Quarta vittoria consecutiva, miglior attacco e miglior difesa della seconda serie, i Belini Frizzanti di mister Brigida, che si portano ad un solo punto dalla testa della classifica.

Infine, in serie C, il colpo di mercato graziotto Ibba, ex Don Bosco, fa volare Ria Real: cinque reti e Real Bozzi battuto. Cinque gol anche per Poggi e Sabatini nella gara Sorbolo-Usp Yes You Rent e ad avere la meglio sono i ragazzi di mister Ragonesi. A concludere la vittoria all'inglese per San Marco mentre Fulgor-Bon Sti Chi si dividono la posta in palio.

SERIE A

Paolino's Pub-Oto Melara 4-1

Pizzeria Bacetto-Avanti Tutta 5-4

Dinamo Spritz-Il Piccolo Faro 3-5

Carpe Diem-Im.Co.Taverna del Metallo 3-1

Ha riposato: Mtu Italia

Classifica: Pizzeria Bacetto 27, Piccolo Faro 24,Carpe Diem 17, Mtu Italia 16, Avanti Tutta 13, Oto Melara 12, Im.Co. Taverna del Metallo 9, Dinamo spritz 6, Paolino’s Pub F.c. 3.

SERIE B

Grandi Macchine Fc-Lakomotiv Loska 2-2

Quelli del Giovedì-Belini Frizzanti 3-6

Arci Pitelli-Pizzeria dal Mancio 6-2

The Garden-Polisportiva Discovery 4-3

Ha riposato: Real Prulla

Classifica: Grandi Macchine FC 21, Arci Pitelli 20, Belini Frizzanti 20, Real Prulla 17, Lakomitiv Loska 17, Polisportiva Discovery 12, The Garden 10, Quelli del Giovedi 5 , Pizzeria dal Mancio 0

SERIE C

Sorbolo-U.S.P. Yes You Rent 10-6

Ria Real-Real Bozi/Pizza Gourmet 12-2

Stella Rossa Scoglietti-San Marco FC 0-2

Fulgor-Bon Sti Chi 3-3

Ha riposato: Alfredo Uomo

Classifica: San Marco Fc 25, Fulgor Fc 22, Sorbolo 22, Alfredo Uomo 15, Ria Real 14, Real Bozi/Pizza Gourmet 9, Bon Sti Chi 9, Stella Rossa Scoglietti 6, U.S.P. Yes You Rent 2.

Marco Magi