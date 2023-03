Campionato fermo questo fine settimana

Gli impegni delle varie nazionali di questo fine settimana hanno costretto il campionato Primavera a fermarsi. Spezia che pertanto ritornerà a giocare sabato 1 aprile nella ventiquattresima giornata del girone B che lo vedrà impegnato al ‘Ferdeghini’ in un atteso ed importante derby con il Pisa che è anche un decisivo scontro diretto nella lotta ai play-off. Aquilotti che attualmente occupano la quarta posizione con due soli punti di vantaggio sui pisani settimi. Team di Giuseppe Vecchio che è reduce dall’importante vittoria per ben 5-1 ottenuta sul campo del Pescara in un’altra sfida fondamentale in chiave play-off.