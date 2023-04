Campionati di volley fermi per le festività

Le festività di Pasqua regaleranno una settimana di pausa alle protagoniste dei vari campionati di volley. In serie B maschile la Npsg Trading Logistic cercherà di approfittare della sosta per recuperare le energie in vista della difficilissima sfida che l’attenderà sabato 15 aprile contro la capolista Negrini Acqui. Anche la Zephyr Mulattieri Valdimagra proverà a prepararsi al meglio alla prossima gara contro l’Alto Canavese, terza forza della classe. Nel girone di poule retrocessione serie C ligure femminile lo stop servirà al Lunezia Volley e alla Pallavolo Futura per digerire ancora di più le sconfitte rimediate nell’ultimo turno. L’obiettivo per entrambe sarà quello di farsi trovare pronte nelle ultime due giornate della stagione. Nella penultima, in programma sabato 15 aprile, le sarzanesi saranno ospiti della Virtus Sestri, mentre le bolanesi saranno impegnate nel match interno contro la Grafiche Amadeo Sanremo.

Ilaria Gallione