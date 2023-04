Campi e orari degli spareggi Beverino-Sporting a Levanto

Beverino e Sporting Aurora hanno chiuso in vetta il girone E di Prima Categoria e si giocheranno la promozione nello spareggio in programma domenica alle 16 al ’Raso Scaramuccia’ di Levanto: in caso di parità tempi supplementari e calci di rigore. La vincente andrà alla fase finale per il titolo di Prima categoria. La perdente disputerà i play off accedendo alla finale dove se la vedrà con la vincente di Riccò-Colli Ortonovo di domenica alle 15 a Riccò (in caso di parità passa il Riccò per la miglior classifica). Spareggio retrocessione infine fra Antica Luni e Pegazzano domenica alle 16 al ’Tanca’: in caso di parità supplementari e rigori.