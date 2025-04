Calcio Uisp, La Gira sugli scudi e Bambini ne fa 6

La Spezia, 17 aprile 2025 – No, non è una schiacciasassi la Locanda Alinò. La Gira Of Chelli, infatti, nella seconda di ritorno del Girone Eccellenza – nel campionato a 7 della Uisp provinciale – blocca sul pareggio la capolista. Certo, il Leta Scp, primo inseguitore, viene sconfitto dal Real Chiappa Progetto Appalti, quindi il vantaggio della capolista dalla seconda, aumenta a +5.

Nel Girone Promozione il Real Dlf Pizzeria Chiara strapazza il Ristorante Pin Bon e così il Sesta Godano, bloccato dal Levanto sul pari, viene affiancato in vetta.

Nel Girone 2 della Lega della Spezia e della Valdimagra, fatica più del dovuto la capolista Veppo contro il fanalino Pizzeria La Ciassetta Aut. Cassan, ma comunque ora si porta a +7 dal Bar Cavour, battuto dal Delta del Caprio.

Infine nel Girone 3 con il Pallerone battuto dal Real Chiappa Palati Fini, il Comano allunga in testa a +3, nel turno dove Bambini dell'Atletico Tresana 2010 realizza ben 6 reti nel successo contro l'Atletico Gragnola.

GIRONE ECCELLENZA

Risultati: Locanda Alinò-La Gira O.F. Chelli 3-3 (Cattabiani A., Marozzi M., Novani R.; Celaj X., Ferdani F., Moreni A.), Aurora Ponteggi-Good Boys 8-3 (Antonelli D. (3), Ibba A. (3), Stefanelli L., Tacchini N.; Bello M., Beltrano T., Cammareri L.), Leta Scp-Realchiappa Progetto Appalti 5-6 (Acerbi E. (3), Corvi N., Rossi R., Shabanaj G.; Perrone F. (2), Porrini R. (2), Lorenzi D., Shabanaj G.).

Classifica: Locanda Alinò punti 15; Leta 10; Realchiappa e La Gira 9; Avosa 7; Aurora 4; Good Boys -1.

GIRONE PROMOZIONE

Risultati: Real Dlf Pizzeria Chiara-Ristorante Pin Bon 5-1 (Bastoni D., Carrozzo G., Maggiani S., Musetti A., Rabà G.; Grella M.), Saja Srl-Pellegrini Gomme 2-3 (Giosanu M., Paloka E.; Cupini L. (2), Gambino D.), Sesta Godano-Levanto 2-2 (Petrini A., Raggi E.; Beretta M. (2)).

Classifica: Sesta Godano e Real Dlf punti 12; Pellegrini 10; Levanto 7; Pin Bon 6; Sporting Bacco 4; Saja 2.

GIRONE 2

Risultati: Dlf/Gmn-Fc Armaneto 1-7 (Ciullo G.; Bertone M. (3), Lodovici F. (2), Paita C., Pezzica G.), Moto Masini-Sarzanello 3-4 (Luiso A. (2), Masini M.; Conti A. (2), Formicola M., Serio A.), Ac Rebocco/Vf Alinò-Asc Bagnone 1-6 (Coppola M.; Fabiani S. (4), Pellegrini M., Ribolla M.), Bar Cavour-Delta del Caprio 1-6 (El Atiki B.; Menchini S. (2), Staghezza D. (2), Conti T., Pozzi M.), Bar Ravenna-Ms Costruzioni/Ccr Muggiano 5-4 (Del Bene A. (3), Essaga Ndjodo J., Taouil A.; Caldarelli F. (2), Cantoni S., Navari L.), Asd Veppo-Pizz. La Ciassetta Aut. Cassan 5-3 (Beverinotti M. (2), Denegri G., Fontanabona I., Lufrano G.; Finocchietti S., Piva D., Staglianò M.), Monti-Asd La Foce Fuoricampo 2-2 (Lopriore A. (2); Cancogni D. (2)).

Classifica: Veppo punti 41; Cavour 34; Ms/Ccr 33; Bagnone 30; Masini 27; Rebocco/Alinò 23; Ravenna 22; Delta 20; Sarzanello 15; Foce Fuoricampo e Armaneto 14; Dlf/Gmn e Monti 11; Ciassetta 10.

GIRONE 3

Risultati: Sesta Godano 2-Dlf Aston Birra 2-4 (Careddu S., Prosperini M.; Frione M. (3), Di Gaspero E.), Lm Immobiliare-Dl Stella Rossa Canaletto 4-4 (Gawrila E., Maccari D., Mandela C., Paita M.; Ndreca C. (2), Salustro D., Torrini D.), Spezia Centro 2024-La Loggia 4.0 6-2 (Romani M. (2), Manfredini D., Ragone G., Torrini R.; Canese G., Pasini T.), Asd Atletico Tresana 2010-Atletico Gragnola 9-7 (Bambini C. (6), Ferrari A. (3); Valletta N. (4), Costa A. (2), Amendola D.), Asd Comano 2016-Bar Picchi 3-1 (Lombardi L. (3); Sabatini A.), Deportivo La Bottiglia-Veppo 2 7-4 (Bardini F. (2), Menotti M. (2), Bongi M., Poli L., Uberti J.; Makitov I. (4)), Real Chiappa Palati Fini-Pallerone 3-2 (Gangarossa S., Granados A., Lonardo C.; Magnanini N. (2)).

Classifica: Comano punti 38; Pallerone 35; Loggia 29; Bottiglia 27; Real Chiappa e Dlf 26; Picchi 25; Tresana 24; Gragnola 22; Spezia Centro 19; Sesta Godano 2 11; Lm 8; Veppo 2 7; Dl Stella Rossa 5.