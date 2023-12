Calcio Uisp a 11: Amatori Per Lucio ammutolisce il Valeriano Favaro Alinò

La Spezia, 3 dicembre 2023 – Prima o poi doveva succedere. E visto il buon stato di forma degli Amatori Per Lucio, in effetti potevano essere loro i primi a farlo. Cosa? A frenare la corsa del Valeriano Favaro Alinò, bloccata sul pareggio, fra le mura amiche, nella decima giornata del Girone 1, nel campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Nella massima serie così La Serra recupera un punto alla capolista, mentre finisce in parità la sfida del fondo classifica tra Montemarcello e Bagnone.

Nel Girone 2, invece, l'Atletico Tresana vince e così scavalca il Gran Caffè Sarzana, che osserva anch'esso il suo turno di riposo. Un raggruppamento dove regna grande equilibrio.

Infine, nel Girone 3, cade a sorpresa il Ceserano, in casa contro il Golfo dei Poeti Lerici, adesso il Virgoletta (corsaro col Farafulla) è a un solo punto e il Rangers Soliera a due.

GIRONE 1

Montemarcello-Asc Bagnone 1-1 (Odaglia; Buonaguidi), Valeriano Favaro Alinò-Amatori Per Lucio 1-1 (Lesi; Pellistri), Cgs Real Chiappa-Cpo Agr. La Sarticola 2-0 (Agrifoglio C. 2), La Serra-Gs Pozzuolo 1-0 (Giovannini), Amatori Filattiera-Blues Boys 1-1 (Leoncini R.; Zuzolo), Comano-Asd Il Ritrovo Filetto rinviata.

Classifica: Valeriano Favaro Alinò punti 19; La Serra 14; Amatori Per Lucio e Real Chiappa 13; Blues Boys 12; Comano 9; Pozzuolo e Cpo La Sarticola 8; Filattiera e Ritrovo Filetto 7; Montemarcello 5; Bagnone 3.

GIRONE 2

Sesta Godano-Sporting Bacco 0-0, Blues Boys 2-Delta Del Caprio 3-1 (Giovanelli S. 3; Volpi A.), Pugliola/Bellavista-Amatori Pallerone 0-0, Riomaior Bar O'netto-Asd Atletico Tresana 2010 0-2 (Coraci, Gabrielli L.), Amatori Castelnuovo-Albianese 4-1 (Pezzica, Peigottu, Casani, Caldarelli F.; Bonati D.).

Classifica: Atletico Tresana punti 14; Gran Caffè Sarzana 13; Sesta Godano e Amatori Castelnuovo 12; Delta del Caprio 9; Riomaior Bar O'Netto, Pugliola/Bellavista, Blues Boys 2, Albianese e Sporting Bacco 7; Amatori Pallerone 5.

GIRONE 3

Asd Il Ritrovo Filetto 2-Autoservice Cassana 3-0 (Gabrielli G., Montone, Lopriore), Romito-Pegazzano 1-5 (Dada; Makitov 3, Balzano 2), Us Ceserano-Golfo dei Poeti Lerici 1-2 (Benelli; Privitera, Nazaro), Rangers Soliera-La Colomba 9.80 3-1 (Ippolito A. 2, Terenzoni; Cantoni S.), Farafulla Fc-Virgoletta 1-2 (Fiori M.; Khdim, Perini).

Classifica: Ceserano punti 15; Virgoletta 14; Rangers Soliera 13; Pegazzano 12; Colomba 11; Farafulla e Golfo dei Poeti 8; Atletico Gordana e Ritrovo Filetto 6; Autoservice Cassana 5; Romito 2.

Marco Magi