Calcio La Spezia: L'Arcola blinda la difesa, arriva Costa

Il salto nel palcoscenico della Prima categoria rinforza lo staff del Brugnato. La società infatti oltre a confermare in panchina il tecnico Valter Lunghi ha inserito come allenatore in seconda Giacomo Terribile e Danilo Mozzachiodi nel ruolo di preparatore dei portieri. Il calcio della Val di Vara dunque torna a disputare un campionato regionale dopo diverso tempo grazie all’impresa messa a segno qualche mese fa vincendo i play off del torneo di Seconda categoria. Sempre in prima categoria doppio colpo dell’Arcola Garibaldina che ha ingaggiato il difensore Riccardo Costa proveniente dal Canaletto e Andrea Colombo attaccante ex del Levanto. Si aggiungono ai nuovi compagni già tesserati dal club granata Michele Romano, Francesco Capitani, Hamza El Ghazzali e Davide Laudicina. Molto attivo, in Seconda categoria, il San Lazzaro Lunense che punta alla stagione di riscatto. Gli ultimi colpi messi a segno dal direttore sportivo Luca Spilamberti sono Lorenzo Mori e il ritorno nel club sarzanese di Luca Barbieri.