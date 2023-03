Calcio Juniores nazionali Fezzanese sfida Fossano con l’obiettivo riscatto

La juniores nazionale della Fezzanese nella 24ª giornata del girone A, vuole tornare al successo dopo la pesante sconfitta per 4-0 subita il turno scorso sul campo della capolista Chieri. I ragazzi di Cristiano Rolla alle 15 al ‘Pieroni’ della Pieve affronteranno il Fossano, penultimo in graduatoria. La terna arbitrale è tutta della sezione Aia di Spezia e vede come direttore di gara Hamouda con assistenti Basso e Lena. I fezzanoti attualmente occupano l’ottava posizione e vogliono finire la stagione nel miglior modo possibile. Nella gara d’andata i verdi si imposero in trasferta con un roboante 4-0 e vorranno pertanto bissare tale brillante successo.

Paolo Gaeta