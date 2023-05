Calcio femminile Aquilotte si riscattano Tre gol al Pontedera

Spezia

3

Pontedera

0

ASD SPEZIA: Gallego, Duarte, Barraza (55’ Omokaro) Larroussi (49’ Tumane), Gino, Lazzara, Cardoso, Dezotti (63’ Girolamo), Mazzieri (71’ Viscuso), Duce, Ruzafa (82’ Ciccarelli). (A disp: Maarouf, Giordano, Carabott). All. Ferrarese

PONTEDERA: Schiavone, Rizzato, Sidoni, Mazzella, Maffei, Sivakova, Pantani, Lewandowska, Puddu, Dehima, Romeo. (A disp: Zangari, Mancini, Lanzotti, Maroso, Iannella). All: Tarabusi

Arbitro: Tedesco di Battipaglia (assistenti Michele e Venditti di Spezia)

Reti: 15’ Larroussi, 20’ Ruzafa, 49’ Duce

LA SPEZIA– Torna alla vittoria lo Spezia Femminile, dopo la grande delusione dell’unico obiettivo stagionale: l’eliminazione dalla Coppa Italia a Venezia. Va in gol Lisa Duce (nella foto), la giocatrice spezzina che alla prima da titolare dimostra grinta e determinazione. Con la vittoria sul Pontedera lo Spezia è matematicamente salvo. Ora l’obiettivo è provare a raggiungere il quinto posto, che darà la platonica soddisfazione di essere la prima squadra dopo le quattro ‘grandi’ che ieri hanno tutte vinto. In coda situazione molto difficile per la Lucchese, Monza è quasi retrocessa, Su Planu già scivolata in Eccellenza Sarda. In lotta per il terzo posto se Lucchese, Pontedera, Pro Sesto e Meda.

Spezia subito arrembante e nel primo tempo chiude già la pratica con un colpo di testa di Larroussi su angolo di Dezotti e contropiede della Ruzafa. A metà ripresa Duce chiude i conti.

Risultati 26ª Giornata: Su Planu- Pinerolo 0-7, Vittuone- Ivrea 2-1, Solbiatese-Pavia 1-4, Monza- Meda 1-7, Freedom-Pro Sesto 2-1 , Lucchese- Orobica 0-7. Riposa: Baiardo.

Classifica: Pavia 61; Orobica 56; Pinerolo 55; Freedom 54; Solbiatese 42; Spezia 39; Baiardo e Ivrea 33; Vittuone 32, Real Meda 29; Pro Sesto 26; Pontedera 23; Lucchese 21; Monza 10: Su Planu 1.

Prossimo turno (domenica 7 maggio): Meda-Spezia