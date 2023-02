Calcio Eccellenza

Giornata amara per le nostre provinciali la 23ª in Eccellenza. Entrambe le compagini perdono e precisamente la Forza e Coraggio 2-1 a Busalla ed il Canaletto Sepor 3-1 sul campo della Voltrese. La squadra delle Grazie recrimina su entrambe le reti dei busallesi viziate da irregolarità non ravvisate dalla terna arbitrale. La prima nasce da una ripartenza dopo che al team di Andrea Gatti era stato negato un evidente calcio di rigore per un fallo subito in area da Verona, mentre la seconda è stata realizzata in sospetta posizione di fuorigioco. Pertanto è risultato inutile il gol di Zambarda che accorciava le distanze. La sconfitta fa aumentare il divario tra le ‘furie rosse’, salito a cinque punti, e la Lavagnese seconda che ha battuto con un netto 3-0 al ‘Riboli’ di Lavagna la Cairese nel big-match della giornata. Proprio graziotti e cairesi occupano la terza posizione ed ora sono raggiunti dal Campomorone che compie l’impresa di battere 2-1 la super capolista Albenga che guida la classifica con ben otto punti di vantaggio sui lavagnesi. Resta comunque un campionato da incorniciare per la Forza e Coraggio che è una matricola di questa difficile categoria che la vede parteciparvi per la prima volta nella sua storia.

Canarini che invece ormai appaiono condannati alla retrocessione in quanto a undici giornate dalla conclusione li tiene in corsa per la salvezza solo la matematica. Attualmente sono ultimi in graduatoria sempre più staccati dalle dirette concorrenti e proprio contro i voltresi hanno perso un decisivo scontro diretto vedendosi staccare dai rivali di ben tredici punti. Eppure il confronto tra le due squadre è stato molto equilibrato ed avrebbe potuto avere un esito ben diverso se i gialloblù di Massimo Plicanti non avessero commesso delle gravissime ingenuità difensive che sono costate i primi due gol, la terza segnatura avvenuta in contropiede è stata una conseguenza del loro sbilanciamento alla ricerca del pareggio. Il momentaneo pari spezzino porta la firma di Cantoni.

Nel prossimo turno le nostre compagini saranno impegnate in casa, il Canaletto Sepor al ‘Tanca’ col Campomorone e la Forza e Coraggio al ‘Colombo’ di Beverino con la Lavagnese in un importantissimo confronto nella lotta al secondo posto.

P.G