Calcio Eccellenza

Giornata positiva la ventiquattresima in Eccellenza per le nostre provinciali. Il Canaletto Sepor torna finalmente alla vittoria battendo al Tanca per 2-1 un forte avversario come il Campomorone. Mentre la Forza e Coraggio pareggia 0-0 al ‘Colombo’ di Beverino contro la seconda forza del campionato la Lavagnese. Iniziamo la nostra disamina dai canarini che sono stati autori di una grande prova d’orgoglio superando la quinta in classifica al termine di una combattutissima e nervosa partita che ha visto anche tre espulsioni. Nell’ordine due tra le file genovesi ed una tra gli spezzini e precisamente Bonni. Le reti dei ragazzi di Massimo Plicanti portano la firma di Marte e Frolla con quest’ultimo che si fa parare anche un calcio di rigore sul risultato di 0-0. La vittoria dà fiducia ed entusiasmo a tutto l’ambiente gialloblù e deve essere da stimolo per cercare di finire la stagione nel miglior modo possibile dato che mancano ancora dieci partite alla fine del campionato ed è pertanto ancora tutto possibile. Canaletto che, malgrado sia all’ultimo posto, deve crederci e giocare ogni partita con grande determinazione cercando di ottenere il massimo. Ottima la prova anche dei graziotti che, pur finendo in dieci a causa dell’espulsione di Maglione, hanno messo paura a una squadra fortissima che attualmente occupa la seconda posizione in graduatoria costruendo anche delle opportunità che li avrebbero potuti far vincere. Team di Andrea Gatti che ha dimostrato carattere reagendo nel modo migliore alla notizia di pochi giorni fa di dover rigiocare la partita con il Rapallo privandoli di fatto di tre punti facendoli scivolare dal terzo posto al sesto. Furie rosse che restano comunque la grande sorpresa di questa stagione che li ha visti per la prima volta ai nastri di partenza dell’eccellenza essendo una neopromossa. Domenica prossima nella venticinquesima giornata la Forza e Coraggio giocherà di nuovo in casa al ‘Colombo’ di Beverino dove riceverà il Finale. Mentre il Canaletto sarà in trasferta sul campo del Genova.

P.G.