Calcio Aics a 7: Ec Sarzanese Bacetto, un esordio da incorniciare

La Spezia, 7 novembre 2023 - Parte con il botto la prima stagionale in Serie A con la vincitrice dei play-off della scorsa stagione, la Dinamo Spritz, sconfitta dall'E.C. Sarzanese Pizzeria Bacetto che, dopo aver vinto il titolo Uisp nella stagione 2021/22, proverà a conquistare il campionato calcistico amatoriale Aics a 7: le doppiette di Lamioni e Domenichelli e la rete di Galassi per imporsi sulla rimaneggiata Dinamo, di Macera il gol della bandiera. Nell'altra gara giocata del Campionato Spezzino, Mtu Italia cala il poker ai danni di Paolino's Pub F.C.: 4-0 con due reti per Incarnato e Navari.

In serie C esordio amaro nel campionato per Alfredo Uomo; le reti di Clariond e Nokaj non bastano ad evitare la sconfitta con San Marco.

Al debutto anche i ragazzi della Stella Rossa Scoglietti che dividono la posta in palio con Usp Yes You Rent (3-3).

Gara senza reti ma molto nervosa, condita da ammonizioni ed espulsioni ad ambo le parti, tra Ria Real e Fulgor.

Anche nella seconda giornata di campionato molte le gare annullate causa allerta meteo.

In Serie A, nell'unica partita disputata, è l'Oto Melara ad avere la meglio su Paolino's Pub : 4-3 il risultato finale.

Buona la prima per i Belini Frizzanti; vittoria per 3-1 con Quelli del Giovedì con le reti di Righetti, Gerosa e Cenderello. Per la squadra di Salvetti, rete di Halilaj.

Al Berghini di Sarzana, Lakomitiv Loska e Grandi Macchine si dividono la posta in palio: non basta la prestazione di Nika (migliore in campo) e il doppio vantaggio a Grandi Macchine. Giannini e la doppietta del difensore Ortelli a segno per i sarzanesi.

Pizzeria dal Mancio-Arci Pitelli sospesa dopo 3 minuti di gioco a causa di un guasto all'impianto di illuminazione.

In serie C, secondo pareggio consecutivo per i ragazzi guidati da Solari Luigi: Stella Rossa Scoglietti- San Marco 2-2. Alle reti di Fincato e Brogi, risponde Cotera con una doppietta sul finale di gara.

Real Bozi-Ria Real gara ricca di gol, ad avere la meglio alla fine è la squadra del dirigente e giocatore Farhat: 7-6 il risultato finale.

Al termine del campionato e della coppa, saranno 2 le squadre spezzine che staccheranno il pass per gli interregionali Liguri-toscani in programma a maggio. Detentori del titolo i giovani ragazzi del Vip Pisa (campioni interregionali e vicecampioni nazionali Aics 2022/23).

Marco Magi