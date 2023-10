Calcio a sette Aics. Parte il campionato

Prima di campionato in Serie A per il campionato amatoriale Aics di calcio a 7, con la vincitrice dei play-off della scorsa stagione, la Dinamo Spritz, a trovarsi davanti l’E.C. Sarzanese Pizzeria Bacetto che, dopo aver vinto il titolo Uisp nella stagione 202122, proverà a conquistare anche questo. La detentrice del titolo Il Piccolo FaroBonjour Cafè (ex La Ligure traslochi), effettuerà il turno di riposo. In serie B, Belini frizzanti tenteranno la scalata alla massima serie, affrontando i ragazzi delle Pianazze della Pizzeria del Mancio. Serie C tutta da scoprire, tanti i giocatori e le squadre all’esordio. Al termine del campionato e della coppa, due squadre spezzine staccheranno il pass per gli interregionali liguri-toscani in programma a maggio.