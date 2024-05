Calcio a 7 Uisp: la Tabaccheria Briselli nella finale scudetto con la Locanda Alinò

La Spezia, 15 maggio 2024 – Toccherà alla Tabaccheria Briselli l'arduo compito di contrastare la fortissima Locanda Alinò, e strapparle lo scudetto nella finale in programma mercoledì 29 maggio alle 21, al Fuoricampo di Rebocco.

La semifinale playoff del Girone 1, nel campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, vede infatti l'Avosa piegata in casa per 2-1 (Cerri S., Marchi L.; Porpora F.). Nello spareggio per non retrocedere, invece, Leta1990 superato tra le mura amiche (3-6, con reti di Corvi N. (2), Doveri L.; Visigalli E. (3), Pouye M.S.(2), Taddei D.). Sarà sicuramente un bel match: riuscirà il club sponsorizzato dal locale dei fratelli Ciro e Beppe Di Cristo a riconfermarsi campione, dopo la grande cavalcata fatta tutte di vittorie, nella regular season? Sicuramente gli avversari venderanno cara la pelle, non vogliono certo essere la vittima sacrificale della corazzata.

Levanto promosso nel Girone 1 dopo il successo esterno su Moto Masini per 6-4 (Beretta M. (3), Pettirossi R., Pettirossi E., Bussani C.; Di Grazia E., Luiso A., Masini M. (2)) e stesso esito per il Cgs Real Chiappa, vincente sul Veppo 3-2 (Porrini R. (3) ; Maggi A., Rebecchi G.).

Poi, le semifinali per non retrocedere nel Girone 3: Bar Cavour-Pizzeria Fuoricampo 4-3 (Gerini A. (3), Pierini L.; Siciliani A. (3)), Asd La Foce-Rebocco/Alinò 3-3 (Russo J., Cancogni D., De Rosa M.; Grillo R., Bruccini B., Coppola M.); quindi Bar Cavour e Rebocco/Alinò (per miglior piazzamento) salvi, mentre Pizzeria Fuoricampo e Asd La Foce allo spareggio per non naufragare dal Girone 2.

Finali per evitare di scendere di categoria anche per il Girone 3, con l'Arci Canaletto battuto in casa dall'Anglotech per 3-2 (Carmè L. (2) Pigliacelli G.; Crocetti M., Olmi A.), che finisce nel Girone 4.

Dal Girone 4 salgono invece Deportivo La Bottiglia (vincente sul Ristorante Albergo Nettuno 3-2 (Uberti J. (2) Vianesi M.; Cabano F., Bertino G.)) e Comano (corsaro sul campo della Dl Stella Rossa Canaletto 2-1 (Servi N. (2); Camara I.)).

Infine la Finalissima della Supercoppa che finisce tra le mani del Ccr Muggiano O.f. Chelli, che batte il Bar Picchi per 11-5 (Cantoni S. (3), Ferrari D. (2), Semeraro L. (3), Cerretti R. (2), Lenzotti J.; Puzzella L. (3) Gjonaj K. (2).