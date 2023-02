BOGLIASCO

4

CADIMARE

1

BOGLIASCO: Gianrossi, Travaglino, Origlia, Carnemolla M., Maggiora, Lorefice (76’ Sciaccaluga), Matzedda (72’ De Martino), Allocca, Sanvito (85’ Etienne), Ballari, Bagliano (64’ Sari). All. Girardi.

CADIMARE: Taggiasco, Mauro, Vigiani (81’ Scatigna), Murati, Sicuro, Conti, Tomagnini (81’ Leotta), Di Vittorio, Podenzana (55’ Belatti), Mathibedi, Portoghese. (A disp. Rossi, Noto, Desogus, Cutugno). All. Baudone.

Arbitro: Dell’ Impero di Novi Ligure (Simoncini di Spezia e Denise Zanone di Chiavari).

Marcatori: 7’ e 60’ Matzedda, 35’ Bagliano, 75’ aut. Di Vittorio e 76’ Tomagnini.

BOGLIASCO – Nulla da fare per il Cadimare al ‘Garrone’. Bogliasco già in vantaggio dopo 7 minuti con Matzedda. Palla al centro e rigore per i cadamoti che però Murati fallisce. Raddoppio locale al 35’ con Bagliano, poi Matzedda triplica al quarto d’ora della ripresa. Alla mezz’ora sfortunata autorete di Di Vittorio su calcio d’angolo. Subito dopo la rete della bandiera a firma di Tomagnini.