Cadimare si sveglia troppo tardi a Ronco Scrivia

VALLESCRIVIA

3

CADIMARE

1

VALLESCRIVIA: Roveri, Matranga (80’ Campolo), Bricchi, Zanovello, Monti, Ramos (85’ Campolo), Bortolaj (53’ Morando), Leto, Mazzolini, Fassone, Filippone (52’ Balbi). A disp. Boccardo, Tavella, Liguori, Stoica, Nijie, Morando. All. Canistra.

CADIMARE: Taggiasco, Mauro, Belatti, Dieli (66’ Di Vittorio), Sicuro, Conti, Desogus, Ambrosi, Mathibedi Olebogeng, Murati (72’ Manfredi), Tomagnini. A disp. Rossi, Scatigna, Leotta, Noto, Podenzana, Portoghese, Cutugno. All. Baudone.

Arbitro: Pettirossi di Genova (assistenti Torrero e Muschetti di Genova).

Marcatori: 15’ Bortolaj, 19’ Fassone, 37’ Filippone, 45’ Mathibedi Olebogeng.

RONCO SCRIVIA – Nulla da fare per il Cadimare in casa del forte Vallescrivia. Padroni di casa in vantaggio al quarto d’ora con Bortolaj su palla recuperata da Leto. Pochi minuti più tardi il raddoppio di Fassone con un gran tiro quasi da metà campo. Poco dopo la mezz’ora di gioco arriva anche il tris dei padroni di casa realizzato da da Filippone, su cross di Bortolaj. A questo punto arriva la reazione del Cadimare che sfiora un paio di volte la rete, sino a segnarla grazie a un bel pallonetto di Mathibedi Olebogeng su servizio di Murati alle soglie dell’intervallo. Nella ripresa occasioni da ambo le parti ma il risultato non cambia più.