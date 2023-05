Cadimare-Marolacquasanta, sfida decisiva per la salvezza

Ecco il programma del calcio dilettantistico spezzino con campi, orari e arbitri.

Eccellenza 33ª giornata

Busalla-Canaletto Sepor (Busalla ore 15 arbitro Ucci, assistenti Conio e Santina Delfino tutti di Genova), Forza e Coraggio-Sestrese (Colombo Beverino 15 arbitro Caresia di Trento, assistenti Cantoni e Toro di Chiavari).

Gara di ritorno play-out Promozione girone B

Cadimare-Marolacquasanta (Pieroni Pieve 15 arbitro Mazzoni, assistenti Vigne e Massa tutti di Chiavari), nella gara d’andata al Tanca il match si è chiuso sull’1-1 pertanto se al novantesimo persisterà un risultato di parità si disputeranno i tempi supplementari e se al termine degli stessi il risultato sarà il medesimo si salverà la miglior classificata in questo caso i cadamoti.

Finalissima play-off

Seconda categoria girone F

Brugnato-Romito Magra (Colombo Beverino 18 Garbusi della Spezia), in caso di risultato di parità al novantesimo si disputeranno i tempi supplementari e se al termine degli stessi il risultato non cambierà risulterà vincente la miglior classificata in questo caso i brugnatesi.