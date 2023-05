Cadimare, è festa salvezza Marolacquasanta retrocede

CADIMARE

2

MAROLACQUASANTA

1

CADIMARE: Taggiasco (78’ Rossi), Belatti, Di Vittorio,Dieli, Sicuro, Conti, Desogus, Ambrosi, Portoghese (79’ Mauro), Afonso (50’ Mathibedi), Tomagnini (40’ Vigiani). (A disp. Manfredi, Scatigna, Leotta, Podenzana, Plicanti). All. Baudone.

MAROLACQUASANTA: Pietra, Bianchini, Castagnaro (40’ Gigante), Porqueddu, Tortorelli, Tartarini, Dimporzano, Quattromani (66’ Garibotti), Vargas, Paparcone, Di Muri. (A disp. Ancorati, Eminente, Beltrano, Guano, Odone, Martinez, Piastra). All. Tonelli

Arbitro: Mazzoni (assistenti Vigne e Massa) di Chiavari

Marcatori: 67’ Desogus, 80’ Vargas, 84’ Mathibedi

LA SPEZIA - Cadimare salvo, Marolacquasanta retrocesso in Prima categoria. Questo l’esito del derby del golfo spezzino, valevole per i play-out di Promozione. Dopo l’1-1 dell’andata al ’Tanca’, il Cadimare (cui bastava anche il pareggio, dopo i supplementari, per la miglior classifica) vince 2-1 alla Pieve. Lunga fase di studio, le squadre non pungono e nel primo tempo le emozioni sono scarse. La svolta del match a metà ripresa: al 67’ il Cadimare passa in vantaggio con un’azione avvolgente condotta da Mathibedi che serve con precisione Desogus. Il 7 Cadamoto si esibisce in una semirovesciata da applausi che non lascia scampo al pur bravo Pietra. Il Marolacquasanta reagisce e dopo poco più di dieci minuti pareggia quando il centravanti Vargas, ben servito sulla sinistra, lascia partire un fendente che beffa il neoentrato portiere Rossi. Tutto da rifare per il team di mister Baudone che già assaporava la vittoria, mentre invece è iniziato ad aleggiare lo spettro dei tempi supplementari.

Ma a decidere il match è ancora l’estro di Mathibedi che all’84’ con rasoterra angolato trafigge per la seconda volta l’incolpevole Pietra. Alla fine tripudio in campo e sulla tribunetta per i sostenitori del Cadimare (con tanto di tamburi, fumogeni e trombe) che resta anche per il prossimo anno nel campionato di Promozione. Per il Marolacquasante si spalancano le porte della Prima Categoria con il comprensibile rammarico dei supporter, calciatori e dirigenti.

Euro Sassarini