Cadimare avanti nel segno di Mathibedi

Cadimare

2

Marolacquasanta

0

CADIMARE: Rossi, Mauro, Belatti, Dieli, Sicuro, Conti, Desogus, Ambrosi (78’ Portoghese), Mathibedi (88’ Leotta), Murati (50’ Manfredi), Tomagnini (55’ Di Vittorio). (A disp. Taggiasco, Scatigna, Plicanti, Podenzana, Noto). All. Baudone.

MAROLACQUASANTA: Pietra, Bianchini (78’ Beltrano), Castagnaro, D’Imporzano, Tortorelli, Tartarini, Eminente (78’ Gigante), Porqueddu, Di Muri, Quattromani, Paparcone M. (55’ Vargas). A disp. Ancorati, Martinez Garcia, Odone, Piastra, Paparcone A., Ricciardi. All. Tonelli.

Arbitro: Galletti di Genova (assistenti Caggiano e Lenzi della Spezia).

Marcatori: 75’ (rig.) e 80’ Mathibedi.

LA SPEZIA - Va a al Cadimare l’atteso derby con il Marolacquasanta, scontro diretto per la salvezza del girone B di Promozione. I cadamoti si impongono 2-0 nel finale e staccano così i rivali di tre punti portandosi al quartultimo posto in graduatoria. La gara del ‘Pieroni’ della Pieve è decisa da una doppietta del giovane, classe 2003, Mathibedi. Dopo una fase di studio al 20’ Desogus calcia dal limite di poco alto. Al 40’ Matteo Paparcone di testa mette fuori di poco su cross di Quattromani. Al 58’ un perentorio colpo di testa di Tortorelli, su punizione di Quattromani, impegna severamente Rossi. Al 75’ la svolta con il vantaggio dell’equipe di Massimo Baudone: D’Imporzano commette fallo di mano in area ed il conseguente rigore è trasformato da Mathibedi. A questo punto la squadra di Marco Tonelli cerca di reagire ma non riesce a rendersi pericolosa. All’80’ il raddoppio che chiude l’incontro è sempre di Mathibedi che fa doppietta con una conclusione dal limite.

P.G.