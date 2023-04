Buon pareggio per gli aquilotti

Cosenza

2

Spezia

2

COSENZA: Iovino, Cimino, Musso, Di Bartolo, Elia, Sirimarco, Marinacci, Caizza, Novello, Di Fatta (73’ Costanzo), Cubretovic (52’ Chisari). A disp. Pompei, Belgiovine, Bellotti, Barone, Gigliotti, Klavins, Leso, Mammolito, Manno, Pedalino. All. Gatto.

SPEZIA: Plaia, Salerno, Piccioli, Benvenuto, Giorgeschi, Garzia, Beccarelli (82’ Bonaccorsi), Leoncini, Lari (86’ Sacko), Delorie, Di Giorgio (73’ Candelari). A disp. Mascardi, Gaggini, Manfrone, Cappelli, Scieuzo, Vannucci, Fontanarosa, Brisciani. All. Vecchio.

Arbitro: Leone di Barletta (assistenti Abbinante di Bari e Andreano di Foggia).

Marcatori: 46’ Delorie, 48’ Cubretovic, 65’ Lari, 78’ Musso.

COSENZA - Termina sul 2-2 l’importante sfida play-off della ventisettesima giornata del girone B del campionato Primavera 2 tra Cosenza e Spezia che condividevano il quinto posto in classifica a pari punti. In virtù di questo risultato sia calabresi che liguri salgono al quarto posto raggiungendo la Virtus Entella e portandosi anche a sole due sole lunghezze dal terzo posto occupato dal Benevento. La partita ha due volti ben distinti infatti ad un primo tempo senza reti e avaro di emozioni fa seguito una ripresa scoppiettante con quattro belle reti di ottima fattura. Gli aquilotti in vantaggio in due occasioni sono rimontati due volte la seconda nel finale di gara. Le reti dei bianchi di Giuseppe Vecchio portano la firma di Delorie e Lari.

Gli altri risultati della giornata sono i seguenti Ascoli-Reggina 3-0, Benevento-Imolese 0-1, Crotone-Perugia 0-2, Lazio-Viterbese 4-1, Pisa-Monopoli 2-0, Ternana-Pescara 2-2, Virtus Entella-Salernitana 0-1.

Per una classifica del girone che vede in testa la Lazio con 58 punti seguita dall’Ascoli a 54, Benevento 47, Virtus Entella, Spezia e Cosenza 45, Pisa 40, Pescara 39, Perugia 37, Crotone 34, Monopoli 31, Viterbese 28, Salernitana 27, Imolese 26, Ternana 25, Reggina 23.

