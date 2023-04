Brutta sconfitta casalinga per la Fezzanese

Fezzanese

0

Sestri Levante

3

FEZZANESE: Salvalaggio, Nicolini L. (69’ Fiori), Selimi, Anich, Andrei (81’ Cecchetti), De Martino, Caliò (69’ Toccafondi), Terminello, Gabrielli (87’ Scarlino), Baudi, Mariotti. A disp. Azioni, Nicolini A., Stradini, Cantatore, Brizzi. All. Turi.

SESTRI LEVANTE: Pucci, Masini (91’ Rosset), Furno (88’ Podda), Pane, Oliana (64’ Casagrande), Parlanti, Forte (57’ Troiano), Candiano, Marquez, Raggio Garibaldini, Conti (74’ Rovido). A disp. Anacoura, Daniello, Cirrincione, Placido. All. Barilari.

Arbitro: Bellò di Castelfranco Veneto (assistenti Cavallaro di Rovigo e Condrut di Castelfranco Veneto).

Marcatori: 58’ Conti, 62’ Troiano, 94’ Marquez (rig.).

SARZANA - Brutta sconfitta per la Fezzanese nell’anticipo di ieri pomeriggio della trentaseiesima giornata del girone A di serie D. La compagine del presidente Arnaldo Stradini perde 3-0 con la capolista Sestri Levante e deve rimandare la salvezza. Traguardo che i fezzanoti potranno raggiungere lo stesso matematicamente se la Castanese ed il Derthona non vinceranno oggi pomeriggio rispettivamente a Pontdonnaz e a Vado dato che mancano soltanto due gare alla fine della regular season ed attualmente sono in zona play-out a sette e otto punti da loro. Nella gara di ieri i ragazzi di Stefano Turi pagano a caro prezzo due ingenuità difensive ad inizio ripresa che costano due gol e poi calano consentendo alla capolista d’imporsi. Peccato perchè nel primo tempo i verdi tenevano il campo benissimo mettendo in seria difficoltà i forti avversari sfiorando anche il gol del vantaggio. Prima emozione al 3’ con Conti che in diagonale impegna Salvalaggio. Al 12’ gran tiro dal limite di Caliò che Pucci è bravissimo a deviare. Al 17’ bellissimo tiro dai 50 metri di Baudi che esce di pochissimo a portiere battuto. Al 31’ gran tiro dalla distanza di Parlanti che esce di poco. Al 36’ e al 44’ Conti con due abili pallonetti calcia di poco a lato. Al 57’ Baudi su punizione calcia di poco fuori. Un minuto dopo ‘corsari’ in vantaggio con un tiro dal limite di Conti ben servito da Forte. Al 62’ il raddoppio di Troiano che appena entrato insacca, da due passi, riprendendo una corta respinta di Salvalaggio su cross di Furno. Al 71’ provvidenziale uscita di Salvalaggio su Marquez lanciato a rete in contropiede. All’86’ la Fezzanese reclama il calcio di rigore in quanto Pane devia con un braccio in area un cross di Baudi. Al 94’ il tris: fallo di Selimi in area su Rovida, rigore che Marquez calcia ma Salvalaggio è bravo a deviare. L’arbitro però fa ribattere asserendo che erano entrati dei difensori in area prima che calciasse. Tira di nuovo Marquez che realizza.

Paolo Gaeta