Brugnato esce ai quarti a testa alta Non basta il gol di Beverinotti

Panchina chiavari

3

Brugnato

1

PANCHINA CHIAVARI: Rosciglioni, Marcone, Martino, Raffo, Semenza, Busi, Montedonico (46’ Monteverde), Daidone, Balsamo, Turcato, Castronovo. All. Nobile.

BRUGNATO: Bleve, Rocca D., Ferrari M. (80’ Beverinotti C.), Pellistri F., Del Vigo, Santillan, Baccelli (77’ Makitov), Esposito G., Beverinotti M. (85’ Sarti), Cervone (75’ Efeobhor), Dal Pra (65’ Pieri). All. Lunghi.

Arbitro: Trabucco di Chiavari.

Marcatori: 45’ Beverinotti M., 60’ Turcato, 76’ Castronovo, 81’ Monteverde.

Note: espulso al 70’ Esposito G.

CAPERANA – Finisce ai quarti di finale l’avventura del Brugnato nella Coppa Liguria di Seconda categoria. I ragazzi di Valter Lunghi perdono 3-1 al ‘Daneri’ di Caperana con il Panchina la gara di ritorno dopo l’1-1 del match d’andata del ‘Colombo’ di Beverino. Brugnatesi che alzano bandiera bianca soltanto dopo essere rimasti in dieci a causa dell’espulsione al 70’ di Giulio Esposito il quale commette un fallo da dietro su avversario, fino ad allora avevano tenuto benissimo il campo passando anche in vantaggio in chiusura di primo tempo al 45’ con una bella giocata di Manuel Beverinotti. Al 60’ pareggia Turcato che finalizza un’azione in velocità. Nel finale al 76’ e all’81’ i chiavaresi che ribaltano il risultato grazie alle marcature di Castronovo sugli sviluppi di un’azione nata da un calcio d’angolo e del neoentrato Monteverde con un tiro dalla distanza.

Partita giocata in notturna che ha avuto due volti ben distinti infatti ad un primo tempo di chiara marca brugnatese fa seguito una ripresa nella quale vengono fuori i caperanesi che ribaltano il risultato anche grazie alla superiorità numerica.

P.G.