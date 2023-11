Brugnato e Colli sfida bis. Due anticipi in Seconda La settima giornata di Prima categoria vede l'anticipo Brugnato-Colli Ortonovo al 'Colombo' di Beverino. Nel girone F di Seconda categoria, anticipi per Bolanese B-Nave e Riomaior-Speziasportale. Conclusa la fase a gironi di Coppa Liguria di Seconda categoria, Riomaior e Romito Magra in testa.