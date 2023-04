Brillano le giovanissime allieve di Sara Petacchi della scuola ’In Danza’

Ballerine sarzanesi e castelnovesi sugli allori: le giovanissime allieve della coreografa Sara Petacchi della scuola ’In Danza’ hanno fatto scintille nella rassegna "Danza in scena" a Cuneo.

Le piccole del corso di mini-jazz, di età dai sette ai nove anni, si sono, infatti, aggiudicate il primo premio come ’Miglior coreografia’ con il balletto "Il dado è tratto", ballando fra ombrelli, fiori e dadi saltellanti come in un vero spettacolo teatrale a ritmo di musica.

"Una strada già segnata da percorrere: insegnare danza, animata da una passione che la porta a seguire le sue allieve con dedizione infinita": così Valeria Nardi, titolare con la sorella Cristina della società sportiva dilettantistica Energy di Sarzana, a cui si appoggia il corso di danza, parla della Petacchi. "Questo mix ha permesso di realizzare questo sogno – conclude entusiasta -: anche se si dice che i sogni non si avverano, non sempre è così".

C.T.