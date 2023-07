Bochum Amichevole di studio

Dopo la bella figura di Vipiteno contro il Sassuolo, stasera (ore 18, diretta Youtube) lo Spezia si sposta a Bressanone per l’amichevole con il Bochum, formazione di Bundesliga abituata a lottare nella zona salvezza.

Il calcio d’agosto, si sa, va preso con le pinze, però domenica qualche indicazione interessante è venuta fuori e sarebbe bello trovare delle conferme contro un avversario di spessore. Nel nostro personale tabellino, il tecnico Alvini ha acquistato dei punti principalmente per due motivi: il primo si sapeva già, ma comunque è stato bello vedere lo Spezia proporsi senza paura contro una squadra di categoria superiore e provare a fare la partita. Dopo anni di sofferenze, culminati con una retrocessione che ancora brucia per come è maturata, vedere un atteggiamento del genere può essere una buona medicina per un pubblico ancora ferito, anche se poi, si sa, sono i risultati che sanano tutte le piaghe. Il secondo punto a merito dell’allenatore toscano è il coraggio di dare spazio ai giovani, e chissà che da questo ritiro non si ritorni con qualcuno di loro in rampa di lancio. Pensiamo anche Serpe e Candelari: hanno fatto vedere buone cose. Il bicchiere, tuttavia, non è del tutto pieno. Specialmente dopo l’infortunio di Wisniewski urge l’acquisto di un difensore centrale di spessore (due se parte Nikolaou), che possa aiutare la crescita dei giovani, così come in avanti, vista l’inevitabile partenza di Nzola, occorre un centravanti che garantisca sotto tutti i profili, prima di tutto realizzativi.

Mettere sulle spalle di Moro il peso del reparto avanzato non sarebbe un buon affare, anzitutto per il ragazzo. D’altra parte, bisogna anche evitare il rischio di affidarsi a gente appagata e ormai priva di stimoli. La B non guarda in faccia a nessuno, premia chi corre di più, chi ha più fame: non è un caso che ogni anno vengano fuori rivelazioni totalmente inaspettate e flop altrettanto clamorosi. Tempo ce n’è ancora, anche perché non è improbabile uno slittamento per i noti motivi, ma occorre muoversi. Va bene un Bandinelli, va bene un Antonucci (anche se non è ancora arrivata l’ufficializzazione del trequartista del Cittadella), ma sarebbe bene anche colmare i buchi che ci sono, possibilmente senza crearne altri con partenze al momento non previste. Se, ad esempio, andassero via Amian e Reca, entrambi in gol domenica, che rappresentano una coppia di terzini di livello assoluto per la categoria e se davvero l’obiettivo è quello di risalire in A, i sostituti devono dare identico, se non maggiore affidamento.

Mirco Giorgi