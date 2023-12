Black out Cestistica . Torino ne approfitta

CESTISTICA SPEZZINA

72

TEEN BASKET TORINO

78

(14-12, 20-19, 10-25, 28-22)

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi 13, Cappellotto, Templari 22, Baldassarre 11, Carraro, Favre 22, Guzzoni 2, Capra 2, n.e. Castelli, Candelori, Guerrieri, Ratti. All. Corsolini

TEEN BASKET TORINO: Azzi 10, Delboni , Colli 17, Giangrasso 15, Baima 10, Tortora 5, Isoardi, Jankovic 5, Cristelo Alvez 14, n.e. Gregori, Carfora. All. Corrado.

Arbitri: Luchi e Buoncristiani di Prato.

LA SPEZIA – Un clamoroso ’black out’ nel terzo parzIale costa caro alla Cestistica Spezzina, battuta fra le mura amiche dal Teen Torino al terzo successo stagionale. Un vero peccato perchè le bianconere hanno dato l’impressione di poter far loro il match, salvo incappare in una serie di errori al rientro in campo dopo l’intervallo lungo. Nel quarto parziale le spezzine hanno tentato di rimediare la situazione, ma imprecisioni nei passaggi e sotto canestro hanno permesso a Torino di amministrare il vantaggio accumulato. Risultati 11ª giornata. Roma-San Giorgio 50-85, Derthona-Giussano 83-51, Carugate-Moncalieri 70-59, Selargius-Costa Masnaga 67-51, San Giovanni Valdarno-Stella Azzurra 91-43, Broni-Empoli 76-72.

Classifica: San Giovanni Valdarno, Derthona 20, Broni 18, Costa Masnaga 16, Selargius, Empoli 14, Cestistica Spezzina 12, San Giorgio, Giussano 10, Torino 6, Stella Azzurra, Carugate, Roma 4, Moncalieri 2.