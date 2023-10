Biliardo Uisp: Termo A e Sarzana B davanti a tutti a punteggio pieno

La Spezia, 2 ottobre 2023 – Due squadre restano a punteggio pieno dopo il secondo turno della Serie A nel campionato di biliardo specialità boccette a squadre, curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Termo A (finalista dello scorso anno) e Sarzana B, mentre dopo il pari dell'esordio, viene sconfitto il Sarzana A, che ha lo scudetto appuntato sul petto.

In Serie B davanti sono in tre (Valdellora B, O'Scaineto e Follo A), mentre in Serie C (alla terza giornata) Termo D solitario davanti a tutti.

Serie A

Lizza A-Riccò A 3-1, Maxim A-Pitelli A 1-3, Termo C-Sarzana C 3-1, Sarzana B-Termo B 4-0, Termo A-Maxim B 4-0, Goriziana-Sarzana A 3-1, Valdellora A-Jolly B 3-1. Riposa: Campetto A.

Classifica: Sarzana B e Termo A punti 8; Valdellora A e Goriziana 5; Lizza A, Pitelli A e Maxim A 4; Sarzana A e Campetto A 3; Riccò A e Maxim B 2; Sarzana C e Jolly B 1; Termo B 0.

Serie B

Jolly C-Valdellora B 0-4, Centrale B-O'Scaineto 2-2, Pianta B-Pianta A 1-3, Santo Stefano Magra A-Centrale A 3-1, Riccò B-Follo A 2-2, Campetot B-Lizza B 2-2, Maxim C-JollyA 3-1.

Classifica: Valdellora B, O'Scaineto e Follo A punti 6; Pianta A, Riccò B, Santo Stefano Magra A e Maxim C 5; Lizza B e Centrale B 4; Jolly A 3; Campetto B, Centrale A e Jolly C 2; Pianta B 1.

Serie C

Campetto C-Lizza C 1-3, Termo D-Follo B 4-0, Pitelli B-Maxim D 3-1, Riccò C-Valdellora C 3-1. Riposo: Santo Stefano Magra B.

Classifica: Termo D punti 8; Lizza C, Campetto C, Pitelli B e Riccò C 7; Valdellora C 5; Maxim D 4; Santo Stefano Magra B 2; Follo B 1.