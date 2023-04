Biliardo, il rush finale per la conquista dello scudetto

Battute finali dei campionati di biliardo specialità boccette a squadre curato dalla Lega Uisp Spezia e Valdimagra. Serie A che disputa la sua 13ª e ultima di ritorno, e questi gli accoppiamenti con andata il 5 maggio e ritorno il 12, per arrivare allo scudetto: Termo C-Termo A, Jolly B-Sarzana A, Centrale A-Campetto C, Valdellora A-Termo B. Le semifinali sono in programma il 16 e il 19 maggio, con finale da definire. Retrocederanno le due perdenti delle sfide (il 5 e il 12 maggio) tra Riccò A e Maxim B, e tra Goriziana e Pianta A. In Serie B, che arriva alla penultima giornata, ci sono solo da decidere gli abbinamenti, ma le quattro ai playout sono già definite, mentre c’è da stabilire alcuni team dei playoff. In Serie C, infine (ultima giornata) conferma la promozione del Centrale C e la vincente dei playoff, con questi incontri (andata e ritorno il 15 e il 18 maggio): Valdellora C-Centrale C e Jolly C-Maxim D. Serie A Sarzana A-Maxim B 2-2, Maxim A-Termo C 2-2, Lizza A-Termo A 1-3, Termo B-Centrale A 3-1, Pianta A-Valdellora 0-4, Jolly B-Goriziana 4-0, Campetto A-Riccò A 2-2.

Classifica definitiva serie A: Termo A punti 77; Sarzana A 70; Campetto A 66; Termo B 63; Valdellora A 60; Centrale A 55; Jolly B 53; Termo C 52; Maxim A 45; Lizza A 43; Maxim B 41; Pianta A 40; Goriziana 34; Riccò A 29.

SERIE B

Classifica: Sarzana B punti 73; Riccò B 69; Pitelli A 66; Follo 64; Campetto e Valdellora B 61; Centrale B 58; O’Scaineto e Jolly A 56; S. Stefano A 53; Lizza B 50; Lizza C e Maxim C 39; Santo Stefano Magra B 38; Pianta B 27.

SERIE C

Maxim D-Riccò C 4-0, Santo Stefano Magra-Termo D 3-1, Jolly C-Pitelli 2-2, Valdellora C-Centrale C 1-3.

Classifica definitiva: Centrale C punti 68; Maxim D 62; Jolly C 60; Valdellora C 59; Pitelli B e Termo D 54; Santo Stefano Magra C 46; Riccò C 43.

Marco Magi