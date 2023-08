Bianchi al Ceravolo? Deciderà la Lega

Lo Spezia è in attesa di sapere dove giocherà mercoledì 30 agosto il match contro il Catanzaro, se allo stadio ‘Ceravolo’ oppure a Lecce. Ieri la Lega di Serie B ha diramato un comunicato nel quale ha rinviato la scelta del luogo della partita "alle decisioni della Commissione Criteri Infrastrutturali della FIGC relativamente ai lavori di adeguamento realizzati allo stadio Ceravolo". L’ente presieduto da Mauro Balata, in attesa dell’esito dell’ispezione degli emissari della Lega al nuovo impianto di illuminazione dello stadio calabrese, ha disposto la disputa dell’incontro Catanzaro-Ternana del 27 agosto allo stadio di Lecce. Per i tifosi aquilotti un problema organizzare la trasferta non sapendo dove si svolgerà la partita, anche se dalla città calabrese, con in testa il sindaco, assicurano sia tutto in regola per giocare a Catanzaro.

Fabio Bernardini