Beverino si gioca la promozione allo spareggio

L’Intercomunale Beverino vince alla ’Ferrara’ contro il Borgo Foce Magra Ameglia e chiude il campionato al primo posto a pari punti con lo Sporting Aurora: per stabilire la promozione sarà quindi decisivo uno spareggio in campo neutro. La formazione di Quaranta ha messo le cose in chiaro fin dai primi minuti passando con Mozzachiodi e portandosi poi sul vantaggio di 3 a 0. Nel finale la sfida si è fatta avvincente grazie ai padroni di casa che in pochi minuti hanno accorciato con Battaglia e Foresti.