Beverino primo, ma non basta E’ spareggio per la promozione

Non sono bastati 57 punti per ottenere il giusto riconoscimento ad una grande stagione. E così Intercomunale Beverino e Sporting Aurora dovranno sfidarsi in una gara unica per stabilire la squadra vincitrice del campionato di Prima categoria che andrà direttamente in Promozione. Non è finita la stagione neppure per Riccò Le Rondini e Colli Ortonovo che se la vedranno ai play off. Per altro la formazione castelnovese diretta da mister Giorgio Figaia oltre all’impegno del campionato deve ancora disputare la finalissima di Coppa Liguria contro il Pontelungo, che probabilmente verrà fissata alla fine del percorso di spareggi. C’è ancora una chance di salvezza anche per Antica Luni e Pegazzano arrivate appaiate all’ultimo posto in classifica. Quindi per stabilire chi lascerà il campionato di prima si dovrà affrontare lo scontro diretto in programma domenica 16 aprile, probabilmente a Levanto.

Insomma giochi ancora aperti per un torneo che sembra già guardare al futuro. Da valutare infatti la situazione nel Borgo Foce Magra Ameglia che dopo il direttore sportivo Eugenio Menconi dmessosi due settimane fa ha incassato anche il saluto di Gino Pavero, un dirigente appassionato che ha scritto la storia del calcio amegliese dedicando da giocatore e dirigente ben 40 anni. Un esempio di attaccamento allo sport che dovrebbe essere davvero di esempio. Titoli di coda anche per il direttore sportivo Simone Arena che ha salutato la Santerenzina mentre la Castelnovese, che ha disputato una buonissima stagione, ripartirà del tecnico Luca Ravecca.