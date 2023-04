Beverino in auge tra i dilettanti

Beverino in auge nel calcio dilettantistico spezzino. Trionfando nello spareggio con lo Sporting Aurora sul neutro di Levanto il team di mister Quaranta e del presidente Jacopo Maugeri sale in Promozione affiancando le società più blasonate della provincia. "L’Intercomunale Beverino - spiega il presidente Maugeri - nasce nel 2007 da un’iniziativa di Maugeri - Erigozzi, il primo presidente è stato Alfeo Ronzoni sino al 2011, dopo di che è seguito Roberto Ferrari sino al 2014 e da li in poi ci sono stato io. Nasce come società alternativa al Val di Vara e poi si è radicata sempre più nell’immaginario collettivo del paese tanto da prenderne il posto ed ad essere ora l’unica realtà calcistica di Beverino. Abbiamo avuto molte soddisfazioni ma anche tante delusioni, quest’anno in maniera inaspettata siamo riusciti nell’impresa di vincere il campionato, grazie soprattutto ad uno staff tecnico composto dal mister Quaranta e a seguire Camicioli, Vigna e Laminetti. In questi 16 anni noi dirigenti abbiamo dato tutto, tra sagre, impegni al campo. Ricordo a Padivarma nel 2007 tutti insieme a fare i lavori per permettere ad una realtà di poter sbocciare, tutto ripagato penso quest’anno, una vittoria merito di tutti coloro che hanno aiutato nel corso degli anni. Ora ci aspetta la Promozione e cercheremo di onorare anche questo impegno nel migliore dei modi".

Euro Sassarini