Beverino, in attacco anche il portiere Ma finisce con un ko

Intercomunale Beverino

3

San Cipriano

4

INTERCOMUNALE BEVERINO: Pieri, Del Santo, Gaboardi, Crafa, Bonfiglioli, Mozzachiodi, Verdicchio, Fazio, Righetti (84’ Grippino), Lunghi, Bottegal. All. Quaranta.

SAN CIPRIANO: Carta, Villa, Rosasco, Bondelli, Merlo, Castro, Bruna, Bruzzese (46’ Olanda), Vulpes (75’ Sanni), Lipani, Vicini. All. Pandiscia.

Arbitro: Albanese di Chiavari.

Marcatori: 13’ Merlo (rig.), 32’ Crafa, 36’ Lunghi, 55’ e 85’ Olanda, 80’ Mozzachiodi, 90’ Rosasco.

BEVERINO - Un rimaneggiato Beverino, si è presentato in dodici schierando negli ultimi minuti il portiere Grippino in attacco, perde 4-3 in chiusura ed in rimonta la sagra del gol del ‘Colombo’ con il San Cipriano la sfida della seconda giornata del triangolare di semifinale tra le vincenti dei gironi di prima categoria, riposava il Rapallo. In virtù di questo risultato il girone vede in testa ruentini e sanciprianesi con 3 punti e beverinesi a zero. Gara decisiva per la qualificazione domenica prossima tra Rapallo e Beverino.