Beverino cala il poker nel derby col Riccò Lunghi fa doppietta

INTERCOMUNALE BEVERINO: Moretti, Alcamo (29’ Cupini - 84’ Ceresini), Gaboardi, Crafa (82’ Bottegal), Bonfiglioli, Mozzachiodi, Alvisi, Fazio, Morina (88’ Verdicchio), Lunghi, Del Santo. All. Quaranta.

RICCO’ LE RONDINI: Brozzo, Dalforno (71’ Galati), Bertonati A., Pucci, Fiocchi M., Ballo (66’ Bertonati G.M.), Chella (71’ Gaeta), Scappazzoni (66’ Bassi), Tedesco, Tetteh, Martinez. All. Borromeo.

Arbitro: Gardella di Chiavari.

Marcatori: 43’ (rig.) e 51’ Lunghi, 45’ Morina, 55’ Fiocchi M., 68’ Pucci (autorete).

Note: espulso all’83’ Bertonati G.M.

BEVERINO – Il derby va al Beverino, secondo, che stacca di sette punti il Riccò, terzo. La prima emozione del ‘Colombo’ al 7’ con Alvisi che con un bel tiro al volo impegna Brozzo su cross di Morina. All’11’ Moretti devia un diagonale di Ballo. Al 43’ sblocca Lunghi che trasforma un rigore per contatto in area tra Ballo e Crafa. Due minuti dopo il 2-0 contestato dagli ospiti di Morina, in sospetto fuorigioco, di testa su cross del neoentrato Cupini. Al 51’ il tris di Lunghi che fa doppietta con un tiro dal limite dopo uno scambio con Alvisi. Al 55’ accorcia le distanze Manuel Fiocchi di testa su corner di Tetteh. Al 68’ il poker è un autogol di Pucci che devia nella propria porta un cross di Alvisi.

P.G.