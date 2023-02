Bentornato Mbala con il suo ariete lo Spezia è altra cosa

C’è pareggio e pareggio e c’è manico e manico. Anche a Empoli era finita 2-2 e Verde era stato sostituito, ma le differenze sono evidenti, pur nell’identità di risultato, se si vuole essere in buona fede almeno in Quaresima. Il pari che lo Spezia strappa a Udine è un signor punto, contro una squadra più forte e non di poco, benché priva di alcuni big. Nzola torna titolare proprio nella partita giusta, trionfando di fisicità e di classe contro una delle squadre più fisiche del campionato: la sua doppietta rischia di far saltare decine di coronarie. Ecco, Mbala non c’era ad Empoli e senza il suo ariete lo Spezia è un’altra cosa. Però è anche vero che a Udine si è vista una squadra finalmente col coltello tra i denti. Dopo l’inizio shock che per poco costa il gol, lo Spezia parte forte, segna (bravo Ekdal nella circostanza) e addirittura si mangia le mani per il facile raddoppio fallito da Bourabia. Poi è normale che l’Udinese salga in cattedra, pareggi, ribalti e per poco non faccia anche il terzo gol. Le carenze strutturali di questa squadra non sono certo colpa di Semplici, tecnico che ci sentiamo di assolvere sin d’ora se non dovesse farcela ad arrivare in porto, ma che ringraziamo sin da subito per la scossa, mentale e tattica, che ha dato a una squadra in crisi, mostrando duttilità come mai avevamo visto con la gestione di prima. Il gran gol del 2-2, propiziato da un sontuoso Agudelo, croce e delizia ma che non si può non amare per la sua immensa generosità, aggiusta tutto (assieme alle grandi parate del Drago, pur con qualche sbavatura) perché arriva dopo diverse occasioni create e consente a tutti di lavorare con più serenità in vista di una settimana cruciale.

Mirco Giorgi