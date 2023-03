Beltrame: "Tifo Spezia a tempo di musica"

di Fabio Bernardini

Lo Spezia e la sua gente sono sempre nel cuore dell’ex aquilotto Tommy Beltrame, classe 1975, 75 presenze e un gol con le Aquile dal 2000 al 2004 in Serie C1. Da tempo abitante a Cividale del Friuli, Beltrame ha tifato per le Aquile, domenica scorsa, in occasione del match contro l’Udinese.

Beltrame, lo Spezia non si scorda mai...

"Impossibile, i colori bianchi sono dentro di me. A Spezia ci ho lasciato il cuore e...un tendine di Achille. A livello caratteriale sono molto sanguigno, quando giocavo a calcio difficilmente mi mettevano i piedi in testa, in tal senso ho condiviso in maniera moto positiva e onesta il calore del tifo spezzino, la piazza mi è rimasta nel cuore. Un rapporto di affetto reciproco di cui ebbi conferma quando tornai a giocare al ‘Picco’ da avversario, nelle fila del Grosseto. Vincemmo 2-0, al termine c’era un clima pesante con la tifoseria a contestare, io avendo programmato un week-end in riva al Golfo uscii dallo stadio a piedi proprio in mezzo ai tifosi spezzini, che si ricordarono di me trattandomi in modo molto civile".

Domenica scorsa ha visto lo Spezia a pochi chilometri da Udine.

"Io vivo in Friuli Venezia Giulia dove, oltre ad avere una band musicale, insegno musica in varie scuole. Come ogni week-end ho guardato le Aquile in televisione, per l’occasione in un bar sede di un club dell’Udinese. Proprio mentre sono entrato nel locale ha fatto gol Nzola per la mia grande gioia. Poi mi sono dovuto assentare per mezz’ora, sul 2-1 per i bianconeri di ho deciso di tornare scaramanticamente in quel bar per vedere gli ultimi scampoli di partita. Appena sono entrato Nzola ha firmato il gol del 2-2".

Che effetto le fa lo Spezia in Serie A?

"Me lo aspettavo e se lo merita. Mi auguro nella conferma della categoria, anche se quest’anno è un campionato molto difficile, soprattutto perché il Verona è competitivo".

Pregi e difetti della squadra di Semplici?

"Da tifoso dico che lo Spezia ha alcune lacune, specie in difesa, il reparto arretrato non mi dà tanta sicurezza. Mi auguro che Semplici faccia un ottimo lavoro e riesca a portare fuori lo Spezia da questo momento di empasse. Lo Spezia poi gioca un buon calcio: se Nzola sta bene riesce a fare reparto da solo. Il gruppo mi sembra molto coeso, non ci sono grandi individualità e la squadra è giovane".

Domenica il match salvezza Spezia-Verona. Come lo inquadra?

"Lo Spezia non può permettersi di fallire questa occasione, da qui a fine stagione il cammino dovrà essere costante. Sarà una gara importante, prima di tutto da non perdere, anche se c’è la necessità di tornare alla vittoria, soprattutto in casa. Il pareggio contro l’Udinese è un grandissimo ‘mattone’ per la salvezza, ma non dovrà essere frantumato nello scontro diretto fondamentale contro il Verona. Sarà una partita da gestire nel modo giusto, anche perché è il Verona che dovrà rincorrere e non lo Spezia. I veneti sanno che giocheranno in un ambiente ostico, gli Aquilotti dovranno essere aggressivi, non pensando sia l’ultima partita di campionato".

L’arma in più per lo Spezia?

"Il ‘Picco’. Fino ad ora è sempre stato un valore aggiunto anche in Serie A. Rivolgo un appello ai tifosi e alla squadra: contro il Verona date il massimo, perché sarà una partita fondamentale, da svolta. Spero di venire quest’anno al ‘Picco’ da tifoso. Verrò senza dire niente a nessuno e andrò in curva, mettendomi in un angolino a tifare".