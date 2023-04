BB Competition in evidenza al Rallye Elba

BB Competition si è lasciata alle spalle l’ennesimo appuntamento di spessore: il sodalizio spezzino ha archiviato il Rallye Elba, appuntamento inaugurale di International Rally Cup, accompagnando Marco Betti e la sua Peugeot 208 Rally4 sulla pedana d’arrivo, da sesto classificato nel Trofeo 2 Ruote Motrici Prestige. Una gara difficile, affrontata per la prima volta in carriera dal pilota spezzino, affiancato da Leonardo Fasulo ed assistito tecnicamente dal team GF Racing. Fondi, quelli espressi dalle sette prove speciali dell’isola, impegnativi e caratterizzati dalla presenza di un plateau di assoluto livello, particolare che ha valorizzato il risultato finale conquistato dall’equipaggio. L’International Rally Cup chiamerà Marco Betti – nel suo prossimo appuntamento in programma – sulle strade del Rally del Taro, a fine maggio.

Seconda posizione di classe N3 per Efisio Gamba, affiancato – sulle strade “di casa” – da Maurizio Olla. Al volante della Renault Clio RS, il driver si è reso protagonista di una performance concreta reagendo ad una condizione di assetto non congeniale e ad una crisi di gomme sofferta nella fase iniziale di gara.