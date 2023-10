Bb Competition al Rally del Lazio

La scuderia spezzina Bb Competition è pronta a lasciarsi coinvolgere in una nuova sfida. Il sodalizio, capitanato da Claudio Arzà, è atteso al Rally del Lazio, appuntamento che assegnerà la Coppa Italia Rally Aci Sport 2023. A rappresentare la scuderia sarà Nicola Angilletta chiamato (con Michael Adam Berni alle note) ad interpretare ancora la Renault Clio Rally5 gommata Michelin e messa a disposizione e curata in campo gara dal team V-Sport. Per Angilletta, campione di categoria nella Zona 9, l’evento in programma domani e sabato in provincia di Frosinone, è l’occasione di confronto con gli specialisti del palcoscenico nazionale. Reduce dalla doppia vittoria in Sardegna, al Rally Golfo dell’Asinara e al Rally Terra Sarda, Angilletta cercherà di confermare la bontà del feeling con gomme e vettura puntando ad un ruolo di vertice.