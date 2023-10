Basket divisione regionale 1. Landini chiede strada all’Aurora. E si aspetta un regalo dal Follo La Landini Lerici chiede aiuto al Follo nella terza giornata di Divisione regionale 1 per cercare la terza vittoria consecutiva. Obiettivo: fuga in vetta condivisa con il Tigullio Sport. Debutto in Serie C femminile il 29 a Savona.