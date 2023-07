Bandinelli e quella voglia di volare in alto "Vedo entusiasmo, la A il nostro obiettivo"

di Fabio Bernardini

Il neo acquisto Filippo Bandinelli parla già nella veste di leader: "Faremo del ‘Picco’ il nostro fortino con le armi della determinazione e della voglia di vincere. I tifosici daranno una grande mano".

Bandinelli, le sue impressioni in questi primi giorni di ritiro.

"Sono molto contento di essere qui, i ragazzi mi hanno accolto alla grande. C’è con entusiasmo e voglia di fare".

Cosa l’ha spinta a lasciare l’Empoli in Serie A per lo Spezia in Serie B?

"Ho visto nello Spezia un progetto importante, una società molto ambiziosa che vuole fare le cose in grande. I dirigenti mi hanno dimostrato la ferma volontà di volermi con loro, questo mi ha dato l’entusiasmo di accettare. Spero di fare un grande campionato con i compagni".

Nikolaou e Zurkowski, con i quali ha giocato a Empoli, l’hanno spinta a venire a Spezia?

"Mi hanno entrambi parlato molto bene di Spezia come società e gruppo, sono stati un valore aggiunto per la mia scelta. Io e Szymon siamo giocatori complementari, di gamba, che possiamo fare bene nel dettato tattico di mister Alvini".

Sta nascendo un centrocampo molto forte per la Serie B.

"Dovremo essere bravi a dimostrare il nostro valore ogni partita, la B è un campionato molto difficile. Siamo una squadra forte, cercheremo di dimostrarlo".

Tra l’altro lei ha già vinto la B con l’Empoli dopo una retrocessione...

"La retrocessione lascia sempre qualche strascico, però è fondamentale da parte di tutti voltare pagina, pensando al presente, dimostrando di essere una squadra forte in un campionato dove la continuità fa la differenza. Proverò a portare un po’ di entusiasmo e spensieratezza. Sono sicuro che seguendo le idee del mister ci toglieremo grandi soddisfazioni".

Il suo ruolo preferito?

"Posso interpretare sia il ruolo di mezzala che di mediano, il mister chiede le rotazioni, non abbiamo ruoli fissi".

Mister Alvini?

"Ha le idee molto chiare, molto determinato, mi piace molto la sua idea di calcio basata sull’aggressività e le verticalizzazioni. Credo che questa squadra sia ideale per ricalcare le sue idee".

A Empoli la descrivono come un lottatore e un leader, qualità che piacciono ai tifosi aquilotti.

"Cercherò di dimostrarlo ogni volta che scenderò in campo dando tutto. I supporter dello Spezia sono molto passionali, trasmettono tanto ai propri calciatori. Al ‘Picco’ da avversario ho sempre riscontrato molte difficoltà perché si tratta di un ambiente caldissimo".