Aurora Bonacorsi allo stage in azzurro

La centrocampista della Under 15 dello Spezia Aurora Bonacorsi è stata convocata ieri al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, per l’ultimo raduno stagionale del programma ‘Calcio+15’, il macro progetto della Figc per lo sviluppo del calcio giovanile femminile, avviato in sinergia con Settore giovanile e Club Italia. Dopo il torneo per selezioni territoriali (vinto da Le Serenissime) il responsabile tecnico Viviana Schiavi ha convocato 36 giocatrici, fra queste Bonacorsi che già in passato aveva preso parte ad stage della nazionale Under 15.

"Queste ragazze sono quelle da cui uscirà la prima griglia di osservazione per la prossima Nazionale Under 16 – spiega Schiavi – Continuando a girare per i campi e a visionare giocatrici, soprattutto in questa fase finale della stagione che si concluderà con le finali giovanili, puntiamo però a implementare questa griglia".