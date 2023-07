Atletica leggera. Yanko Lattarulo debutta ai campionati italiani La sfida contro i big nella gara sui 200 metri

Oggi per gli appassionati di atletica spezzini è un gran giorno: Yanko Lattarulo, ventitreenne alfiere della Atletica Spezia Duferco, sarà in pista nei 200 metri agli Assoluti che si stanno svolgendo nella nuovissima pista di Molfetta. Allenato da Federico Leporati, il giovane spezzino è al debutto in manifestazioni di questa importanza, avendo ottenuto il non facile pass grazie al suo personale di 21,42, sedicesimo tempo di entrata su diciassette partecipanti. Sotto gli occhi del concittadino Stefano Mei, presidente federale, Lattarulo proverà a frantumare il suo personale sperando di arrivare tra i primi otto a giocarsi la finale, accanto a campioni olimpici come Tortu e Desalu, oro a Tokyo nella 4x100. Per Yanko, uno dei pochi non professionisti nel lotto dei partenti, sarebbe un’impresa sensazionale, anche se l’obiettivo primario è avvicinarsi il più possibile al muro dei 21’.

Le tre batterie sono previste alle 17,45, con diretta streaming gratuita sul sito della Federazione atletica.tv, mentre la finale (alla quale ci auguriamo possa partecipare anche Yanko) è in programma per le 21.20 e potrà essere vista su Rai Sport. Da quest’anno, la Fidal ha voluto attribuire al campione italiano dei 200 metri la Coppa Pietro Mennea, un doveroso riconoscimento all’atleta che ha fatto la storia della specialità vincendo un’Olimpiade e tre titoli europei, nonché primatista mondiale con il 19.72 conquistato alle Universiadi del 1979 e detenuto per 17 anni, che a tutt’oggi rimane record europeo.

Mirco Giorgi