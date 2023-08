Atalanta, Holm e La Spezia: Affare Concluso?

Emil Holm verso l’Atalanta. Ieri i dirigenti spezzini e orobici hanno ulteriormente affinato l’accordo del trasferimento dell’atleta svedese alla corte di Gian Piero Gasperini. La formula prevede un prestito oneroso per 2,5 milioni e un diritto di riscatto (non un obbligo) all’Atalanta per 8,5 milioni. Nell’operazione potrebbe essere inserito anche un giovane del vivaio atalantino (Bonfanti, Ghislandi o Guerrini). Nella trattativa si è inserita la Juventus e un club straniero che ha offerto 8 milioni più bonus, ma l’Atalanta ha battuto tutti sul tempo. Metà degli introiti andranno al Sonderjaskie. In fase di concretizzazione il trasferimento di Scremin al Lumezzane e la risoluzione del contratto di Nguiamba. Si attendono sviluppi per Bourabia al Frosinone, in stand-by la posizione di Verde seguito da un club di A. Blindato invece Dragowski, come negli intendimenti iniziali del club.

F.B.